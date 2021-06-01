За год было составлено более 1,7 миллионов протоколов/ фото: Слово и Дело

За год работы систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество смертельных ДТП уменьшилось на 17% по сравнению с периодом до введения их в эксплуатацию. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, за 4 месяца 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории Украины погибли на 133 человека меньше, а травмы получили на 1010 украинцев меньше.

За первые сутки после запуска системы было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений. То есть, именно столько раз был нарушен скоростной режим. На сейчас, на 30 мая, - семь тысяч нарушений. И такая цифра примерно фиксируется каждый день.

Отмечается, что за год было составлено более 1,7 миллионов протоколов, по которым оплатили 1,4 миллиона штрафов на общую сумму 259,5 миллиона гривен.

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Кроме того, на дорогах Украины появятся радары, которые в движении будут фиксировать скорость автомобилей. МВД и Министерство инфраструктуры начали закупку оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

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