Власти США рассматривают участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу нацбезопасности. В правительстве изучают возможность наступательных киберопераций против хакеров России.

Об этом сообщает NBC News.

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По данным источников издания, Белый дом рассматривает атаки как угрозу национальной безопасности, использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров внутри России.

"Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности", - отметил киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Агентство национальной безопасности начало следить за некоторыми иностранными преступными хакерскими группами летом 2019 года после роста числа атак на больницы и местные органы власти. Чиновники уточняют, что сбор разведданных ставит США в более выгодное положение, чтобы нацелиться на группы, если президент прикажет "нанести удар".

Ранее сообщалось, что Песков заявил о непричастности России к кибератаке на трубопроводы в США.

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