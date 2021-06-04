США готовят наступательные кибероперации против хакеров России [ Редактировать ]
Власти США рассматривают участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу нацбезопасности. В правительстве изучают возможность наступательных киберопераций против хакеров России.
Об этом сообщает NBC News.
По данным источников издания, Белый дом рассматривает атаки как угрозу национальной безопасности, использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров внутри России.
"Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности", - отметил киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.
Агентство национальной безопасности начало следить за некоторыми иностранными преступными хакерскими группами летом 2019 года после роста числа атак на больницы и местные органы власти. Чиновники уточняют, что сбор разведданных ставит США в более выгодное положение, чтобы нацелиться на группы, если президент прикажет "нанести удар".
Ранее сообщалось, что Песков заявил о непричастности России к кибератаке на трубопроводы в США.
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