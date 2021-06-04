В Винницкой области, в селе Акимовка, 43-летняя женщина за рулем ВАЗа сбила насмерть 50-летнего бывшего сожителя и сбежала с новым мужчиной. В Киевской области она была задержана. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Бывшего женщина раздавила во время конфликта. В крови задержанной было обнаружено 1,8 промилле алкоголя.

Окровавленного мужчину на дороге заметил водитель. Также сообщил, что по дороге он разминулся с автомобилем ВАЗ 2107 с повреждениями, характерными для ДТП. Пострадавшим оказался местный житель. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

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Женщину задержали в Тетиеве на Киевщине.

За рулем автомобиля находился 71-летний местный житель, в салоне - 43-летняя пассажирка. Оба они были пьяны. У мужчины в крови обнаружили 2,8 промилле алкоголя. Полицейские выяснили, что именно женщина причастна к смертельной ДТП. Она и ее сожитель приезжали в Винницкую область на дачу. По дороге домой нетрезвая правонарушительница, которая находилась за рулем, встретила своего бывшего сожителя, и между ними возник конфликт. После ссоры женщина села в машину и поехала. При этом сбила потерпевшего.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше украинцы попали в ДТП, погиб ребенок.

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