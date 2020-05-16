Правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемым таможенникам меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По данным ГБР, исполняющий обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Одесской таможни систематически получали взятки за не создание искусственных препятствий при растаможивании груза.

"Одного из чиновников задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил главу Гостаможни.

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