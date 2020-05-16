Чиновников Одесской таможни арестовали [ Редактировать ]
Правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемым таможенникам меры пресечения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По данным ГБР, исполняющий обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Одесской таможни систематически получали взятки за не создание искусственных препятствий при растаможивании груза.
"Одного из чиновников задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил главу Гостаможни.
Также мы писали о том, что ГБР провело обыски на двух таможнях.
по теме
Зеленский провел кадровые перестановки в РГА трех областей
Зеленский провел кадровые перестановки в РГА на Волыни, в Тернопольской и Луганской областях
СБУ затримала голову одеської митниці
Чиновник погорів на хабарі. Решта деталей поки невідома. За даними журналістів, на митниці відбуваються масові обшуки
В Одесской области умер пятый пациент с COVID-19
7 мая днем скончалась 60-летняя жительница села Липецкое
В Одессе пьяный мужчина пытался попасть на затонувший танкер
При себе у него были пистолет и нож
Какие перчатки лучше использовать для защиты от коронавируса
В целом для профилактики COVID-19 подходят перчатки любых видов