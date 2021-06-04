Президент России Владимир Путин высказался о возможности прекращения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, Россия "не обязана всех кормить". Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин отметил, что сейчас между Россией и Украиной действует контракт, предусматривающий прокачку через украинскую ГТС до 40 млрд кубических метров газа в течении ближайших 5 лет.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас обязанность такая всех кормить, или что? У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки газа через Украину. Мы будем прокачивать в течение 5 лет до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали чуть ли не до 200, но если бы были нормальные отношения, то значительную часть и прокачивали бы через Украину", - заявил он.

Путин добавил, что в будущем поставки в Европу будут расти, поэтому будет возможность загружать ГТС Украины и после запуска "Северного потока-2".

"Есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения контракта на транзит. Мы хотим этого, но нужна добрая воля Украины", - отметил он.

В то же время, российский президент отметил, что газопровод "Северный поток-2" будет обходиться дешевле, чем транспортировка газа транзитом через Украину и еще ряд стран.

"Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров - этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в Германию по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны. Он короче и дешевле", - резюмировал Путин.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.

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