Европейский Союз запретил полеты самолетов авиакомпаний Беларуси в своем воздушном пространстве. Им также запрещена посадка в странах ЕС. Об этом говорится в заявлении Европейского Совета.

Европейский совет решил усилить существующие ограничения в связи с ситуацией в Беларуси, введя запрет на полеты в воздушном пространстве ЕС и на доступ к аэропортам ЕС всем видам белорусских перевозчиков. Все страны ЕС должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет самолетов белорусских авиакомпаний.

Сегодняшнее решение является продолжением выводов Совета Европы от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, ставящую под угрозу безопасность полетов.

Самолет Ryanair, который 23 мая следовал по маршруту Афины-Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы заявили, что палестинское движение ХАМАС сообщило им о бомбе на борту. ХАМАС отрицает это.

Читайте также Задержание основателя Nexta: в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом

Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Республикой и Украина, с 29 мая белорусским самолетам запретили заходить в украинское авиапространство.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для белорусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.