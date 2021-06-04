Швейцария начнет распространение COVID-сертификатов на следующей неделе. Его получат лица, которым была сделана прививка, которые получили отрицательный тест или выздоровели от коронавируса.

Об этом заявил правительство Швейцарии.

Сертификат будет доступен в печатном виде и в электронном формате. Он будет необходим для путешествий в страны ЕС и для посещения мероприятий внутри страны.

"Цель сертификата четкая: он должен создавать свободу передвижения, показывая, что человек был привит, выздоровел или протестирован. В частности, это упростит поездки в Шенгенскую зону", - сказал министр финансов Уэли Маурер на пресс-конференции в Берне.

Указ, что создает правовую основу для запуска швейцарской системы сертификатов вакцинации, вступит в силу в понедельник, когда начнут распространяться первые сертификаты.

Ранее Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-паспортов.