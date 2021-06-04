Цими вихідними у Києві знову працюватиме Центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі. Щепитимуть тих, хто став у чергу через застосунок "Дія".

На базі МВЦ створять дві черги: перша буде з тих, кому надійшло запрошення. Друга - буде жива, з тих, хто записався, але запрошення ще не отримав. Окрім цього столичних учителів вакцинують "Пфайзером".

Для цього керівникам треба подати дані про охочих - до районних відділів освіти. Після цього педагогів телефоном запросять на вакцинацію.

Віталій Кличко, міський голова Києва: