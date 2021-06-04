Вчителів Києва щеплюватимуть вакциною Pfizer [ Редактировать ]
Цими вихідними у Києві знову працюватиме Центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі. Щепитимуть тих, хто став у чергу через застосунок "Дія".
На базі МВЦ створять дві черги: перша буде з тих, кому надійшло запрошення. Друга - буде жива, з тих, хто записався, але запрошення ще не отримав. Окрім цього столичних учителів вакцинують "Пфайзером".
Для цього керівникам треба подати дані про охочих - до районних відділів освіти. Після цього педагогів телефоном запросять на вакцинацію.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Цього тижня місто отримало від МОЗ вакцину Comirnati виробництва Pfizer-Biontech для вакцинації працівників освітньої сфери та ревакцинації - 125 тисяч доз. В середу для освітян почали працювати 17 пунктів вакцинації в усіх районах міста. На сьогодні в них щеплення отримали майже 4800 працівників освітньої сфери.
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