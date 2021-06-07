В одном из населенных пунктов Яворовского района Львовской области мужчина, поехав отдохнуть на водоеме, трагически погиб под колесами неуправляемого автомобиля, пытаясь остановить его во время движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Внедорожник Volkwagen Tuareg, принадлежащий погибшему и припаркованный на Подгорке, внезапно начал движение. Мужчина предпринял попытку остановить тяжелый автомобиль, однако был сбит и мгновенно погиб.

32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал на собственном автомобиле Volkswagen Touran на водоем, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде. Неожиданно автомобиль покатился вниз - мужчина увидел это и пытался остановить транспортное средство.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по статье за нарушение правил безопасности дорожного движения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства страшного инцидента.

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Кроме того, в Киеве мужчина погиб под колесами сразу двух авто. Инцидент случился на Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро "Выдубичи", мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, где и случилась трагедия.

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