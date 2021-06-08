СБУ запобігла вбивству провідного фахівця ЗСУ [ Редактировать ]
На Луганщині контррозвідники СБУ запобігли терористичному акту. Зловмисник із так званої ЛНР намагався підкласти саморобну вибухівку в автомобіль провідного фахівця з розробок військової техніки та озброєння для ЗСУ.
Встановлено, що він в'їхав на територію Сєвєродонецька з Росії. Вбивство військового фахівця мало бути помстою спецслужб РФ за його свідчення у справі викритої агентурної мережі ФСБ. Нині терористу повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
по теме
Незаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединого. А неподалік Луганського вели вогонь із мінометів
езаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединого. На ворожі обстріли українські захисники були змушені відповісти вогнем. У штабі запевнили - у нашому війську без втрат
Загалом минулої доби ворог сім разів порушив режим тиші. Зокрема з мінометів 120 калібру обстрілював позиції поблизу Пісків
Зокрема з мінометів 120 калібру обстрілював позиції поблизу Пісків. А неподалік Новотошківського незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї
Наші позиції обстрілюють по всій лінії розмежування. І вже традиційно - із забороненої мінськими домовленостями зброї