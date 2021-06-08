Військові Туреччини виявили авто з вибухівкою у Сирії [ Редактировать ]
Турецькі військові виявили авто з вибухівкою під час патрулювання у Сирії. Відео виклало міноборони Туреччини на своїй сторінці у "Твіттер". Підозрілий автомобіль було залишено неподалік кордону з Туреччиною.
Заміновану автівку знищили керованим вибухом. Нагадаю, в регіоні півтора року триває військова операція "Джерело миру". Мета створити 30-тикілометрову зону безпеки, що примикає з боку Сирії до турецького кордону.
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