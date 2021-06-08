В Николаеве нашли труп мужчины, который более недели находился в розыске, как без вести пропавший. Следователям удалось раскрыть преступление и задержать убийцу. Им оказался сын покойного, сообщает пресс-служба Нацполиции.

5 июня рыбак выловил из реки в микрорайоне Матвеевка тело мужчины, завернутое в простыню с камнями. Следственно-оперативная группа установила его личность, им оказался 64 летний житель областного центра, объявленный в розыск. Судебно-медицинский эксперт заявил, что мужчину убили, об этом говорили травмы головы и туловища.

Правоохранители быстро установили, кто может быть причастным к убийству николаевца, и задержали его 36-летнего сына.

Мужчина сознался в преступлении. По его словам, у него с отцом возникла пустячная ссора из-за телевизора, которая переросла в драку. Когда сын понял, что избитый папа не подает признаков жизни, решил избавиться от тела и скрыть преступление. Он завернул труп в простыню, отвез к реке и утопил, использовав в качестве грузка камни.

Преступник задержан, его будут судить за умышленной убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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