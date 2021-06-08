Слава из "НеАнгелов" поразила снимком без бюстгальтера [ Редактировать ]
Солистка недавно распавшейся популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская поразила откровенным снимком в одних трусах. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.
На фото она позирует без бюстгальтера, прикрыв грудь руками.
Подписчики активно комментируют снимок звезды:
"Хороша", "Мама Миа, как красиво", "Травести дива", "Шикарная", "Богиня", "Бодришь", "Красотка", "Очень вызывающе".
Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.
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