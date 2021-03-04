Известный украинский поп-дуэт "НеАнгелы" неожиданно для всех объявил о прекращении существования. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала солистка коллектива Слава Каминская.

"Обидно. 15 лет мы друг к другу привыкали. Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно. Группа НеАнгелы - это о моей жизни, о любви, о каких-то девичьих страданиях", - сказала она.

Каминская отметила, что решение о распаде коллектива не было спонтанным. К нему она, вторая солистка Виктория Смеюха и продюсер Юрий Никитин пришли вместе.

"Так случилось, любовь проходит. У Юры больше нет ни возможности, ни желания нами заниматься. Об этом объявил Юра. Хотя это было общее решение, мы шли к этому вместе", - сказал певица.

По словам Каминской, к распаду привело то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене. Теперь они обе планируют заниматься сольной карьерой.

Группа даст прощальный концерт в Киеве в зале Freedom 26 марта.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

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