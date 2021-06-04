Бывший игрок и тренер ФК "Динамо" (Киев) Сергей Ребров ушел с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша" (Будапешт). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

47-летний украинский тренер возглавлял "Ференцварош" в период с августа 2018 года по май 2021 года, с ним команда в общей сложности провела 161 матч. Он выиграл три чемпионских титула с "Ференцварошем" и дошел до группового этапа Лиги Европы УЕФА в 2019 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году.

Значение трех подряд чемпионатов эпохи Реброва прекрасно иллюстрируется тем фактом, что последний раз "Ференцварошу" удавалось выиграть три чемпионата подряд в течение трех лет 93 года назад - между 1926 и 1928 годами. Он навсегда вписал свое имя в историю клуба.

Ранее "Подробности" опубликовали выдержки из интервью Реброва, в котором он объяснял причины ухода из команды.

После того как в начале года в трансферной политике "Ференцвароша" возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб... подписал еще одного новичка.

По словам Реброва, он отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой.

Сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу - не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить.

Сергей Ребров признался, что перед стартом прошлого сезона ему поступали "очень хорошие предложения от очень хороших клубов", однако он отказался, чтобы продолжить работать в "Ференцвароше".

Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков - это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня.

Напомним, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо" в мае 2017 года и через месяц возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В апреле 2018 года он был уволен.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Роберто Де Дзерби назначен главным тренером "Шахтера", а Мирча Луческу останется главным тренером киевского "Динамо" еще на два сезона.