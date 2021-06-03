Бывший игрок и тренер ФК "Динамо" (Киев) Сергей Ребров вскоре завершит свою работу в венгерском "Ференцвароше". Об этом недавно заявил президент клуба Габор Кубатов. Украинский наставник прокомментировал свое расставание с венгерским клубом в интервью изданию "Команда № 1".

После того как в начале года в трансферной политике "Ференцвароша" возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб... подписал еще одного новичка.

По словам Реброва, он отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой.

Сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу - не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить.

У 47-летнего украинского специалиста действующий контракт с венгерским клубом еще на год. Он не исключает, что его подталкивают к тому, чтобы он уволился сам, чтобы не платить компенсацию.

Об этом мы можем только догадываться, а, во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая. Далеко не миллион, как писали в СМИ. Но для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из Ференцвароша, мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения.

Сергей Ребров признался, что перед стартом прошлого сезона ему поступали "очень хорошие предложения от очень хороших клубов", однако он отказался, чтобы продолжить работать в "Ференцвароше".

Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков - это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня.

Напомним, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо" в мае 2017 года и через месяц возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В апреле 2018 года он был уволен.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Роберто Де Дзерби назначен главным тренером "Шахтера", а Мирча Луческу останется главным тренером киевского "Динамо" еще на два сезона.