У Білорусі каратимуть за критику влади в інтернеті [ Редактировать ]
Лукашенко посилює диктатуру. Невизнаний міжнародною спільнотою білоруський очільник підписав закон про посилення відповідальності "за порушення порядку проведення масових заходів".
Так за організацію або участь у протестах може "світити" до шести років за ґратами. До двох років за поширення критики влади на інтернет-ресурсах.
Нагадаю, минулого місяця Лукашенко дозволив силовикам застосовувати проти демонстрантів бойову зброю та техніку.
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