В Беларуси ввели уголовную ответственность за выплату зарплаты "в конвертах" - без уплаты налогов и страховых взносов. Соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Изменения вступят в силу 19 июня, уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов и сборов предусматривает ст. 243 Уголовного кодекса республики.

Ужесточение ответственности работодателей за выплату зарплаты "в конверте" в Комитете государственного контроля объясняют "недостаточностью существующих мер административного воздействия".

Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат).

Читайте также Беларусь ввела санкции против украинских товаров

Следует уточнить, что уголовная ответственность предусматривается исключительно за умышленную неуплату страховых взносов и неперечисление налогов в крупном размере. В Беларуси "крупным размером" считается 1 тысяча базовых величин, для страховых взносов - 2,5 тысячи. Это соответствует 29 тыс. белорусских рублей ($11,5 тыс.) и 72,5 тыс. белорусских рублей ($28,7 тыс.).

Для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов обязательно должен быть доказан факт их умышленного неначисления. Должностные лица предприятий, которые не скрывают заработную плату и начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность.

Читайте также В Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly

Напомним, что в Беларуси резко ужесточили наказание за митинги и запрещенную символику.