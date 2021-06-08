В Харькове родители едва не задушили девочку во время драки (видео) [ Редактировать ]
В Харькове произошел вопиющий случай. Супружеская пара устроила скандал и подралась, "деля" ребенка при разводе. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
События произошли в лесопосадке. Родители пытались решить, с кем останется их маленькая дочь.
Очевидец выложил видео, на котором отец схватил ребенка, лежа на земле, прижал к себе и едва не задушил, чтобы не отдавать жене. Девочка начала плакать, однако и это не заставило мужчину ее отпустить.
В драке также участвовал свекр, который стал на сторону сына и помогал ему удерживать дочь. Свидетель инцидента заявил:
Позвонила мама ребенка со словами "помоги". Я приехал и увидел как маму ребенка душит свекр, а дочь ее душит отец.
Позже он обратился в Харьковское районное управление полиции с заявлением об избиении.
Отец ребенка пожаловался, что очевидец применил против него слезоточивый газ. Правоохранители открыли два уголовных производства по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений и расследуют обстоятельства конфликта.
Читайте также о том, как мужчина напал на полицейского из-за маски.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Тернополе полицейские открыли уголовное производство в отношении матери, которая пыталась убить своих малолетних детей
Уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин
В крови задержанной было обнаружено 1,8 промилле алкоголя
Про відсутність 6-річного Сашка батьки повідомили ще пізно ввечері у суботу - на пошук вийшли поліцейські, нацгвардійці, кінологи та місцеві жителі
В Кривом Роге мужчина убил 37-летнюю женщину