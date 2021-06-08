Ребенка едва не задушили / Фото: стоп-кадр из видео

В Харькове произошел вопиющий случай. Супружеская пара устроила скандал и подралась, "деля" ребенка при разводе. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

События произошли в лесопосадке. Родители пытались решить, с кем останется их маленькая дочь.

Очевидец выложил видео, на котором отец схватил ребенка, лежа на земле, прижал к себе и едва не задушил, чтобы не отдавать жене. Девочка начала плакать, однако и это не заставило мужчину ее отпустить.

В драке также участвовал свекр, который стал на сторону сына и помогал ему удерживать дочь. Свидетель инцидента заявил:

Позвонила мама ребенка со словами "помоги". Я приехал и увидел как маму ребенка душит свекр, а дочь ее душит отец.

Позже он обратился в Харьковское районное управление полиции с заявлением об избиении.

Отец ребенка пожаловался, что очевидец применил против него слезоточивый газ. Правоохранители открыли два уголовных производства по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений и расследуют обстоятельства конфликта.

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