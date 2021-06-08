Вакцинация в Украине: сколько человек получили прививку [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 7 июня, в Украине сделали 48 161 прививок от коронавируса. Это почти в два раза превышает вчерашний показатель. Об этом сообщает Минздрав.
Первую дозу получил 43 371 человек, еще 5 024 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 448 мобильных бригад и 552 пункта вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом:
- Comirnaty (производства Pfizer) – 25 029,
- китайским CoronaVac – 21 652,
- CoviShield (AstraZeneca) – 1480.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 7 133
- Винницкая область - 281
- Волынская область - 800
- Днепропетровская область - 5 742
- Донецкая область - 793
- Житомирская область - 977
- Закарпатская область - 1 707
- Запорожская область - 916
- Ивано-Франковская область - 1 186
- Киевская область - 3 949
- Кировоградская область - 749
- Луганская область - 1 607
- Львовская область - 3 267
- Николаевская область - 1 030
- Одесская область - 1 398
- Полтавская область - 969
- Ривненская область - 1 176
- Сумская область - 1 099
- Тернопольская область - 1 160
- Харьковская область - 2 018
- Херсонская область - 690
- Хмельницкая область - 1 362
- Черкасская область - 2 185
- Черновицкая область - 327
- Черниговская область - 616.
Ранее сообщалось, что в Кабмине сделали долгожданное заявление о COVID-паспортах в Украине. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.
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