За минувшие сутки, 7 июня, в Украине сделали 48 161 прививок от коронавируса. Это почти в два раза превышает вчерашний показатель. Об этом сообщает Минздрав.

Первую дозу получил 43 371 человек, еще 5 024 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 448 мобильных бригад и 552 пункта вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом:

Comirnaty (производства Pfizer ) – 25 029,

(производства ) – 25 029, китайским CoronaVac – 21 652,

– 21 652, CoviShield (AstraZeneca) – 1480.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 7 133

Винницкая область - 281

Волынская область - 800

Днепропетровская область - 5 742

Донецкая область - 793

Житомирская область - 977

Закарпатская область - 1 707

Запорожская область - 916

Ивано-Франковская область - 1 186

Киевская область - 3 949

Кировоградская область - 749

Луганская область - 1 607

Львовская область - 3 267

Николаевская область - 1 030

Одесская область - 1 398

Полтавская область - 969

Ривненская область - 1 176

Сумская область - 1 099

Тернопольская область - 1 160

Харьковская область - 2 018

Херсонская область - 690

Хмельницкая область - 1 362

Черкасская область - 2 185

Черновицкая область - 327

Черниговская область - 616.

Ранее сообщалось, что в Кабмине сделали долгожданное заявление о COVID-паспортах в Украине. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.

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