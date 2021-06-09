У Харкові чоловік підірвав гранату під час конфлікту на вулиці [ Редактировать ]
У Харкові стався вибух, постраждали троє осіб. Про це повідомили у поліції області. Серед поранених - підліток, а також двоє чоловіків.
За попередньою інформацією, близько десятої вечора невідомий чоловік під час конфлікту на вулиці підірвав гранату. Зловмисника затримали, йому 29 років. З яких мотивів вчинив злочин - не повідомляють.
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