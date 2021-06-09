Почему важно ложиться спать до 23 часов [ Редактировать ]
Люди, которые ложатся спать поздно, со временем замечают, что у них в организме происходят изменения. Недосып может вызвать негативные последствия для здоровья, такие как болезни сердца и ожирение.
К такому выводу пришли ученые индийского университета REVA.
Почему важно засыпать до 23 часов?
По словам специалистов, к 23 часам начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.
В частности, если ложиться вовремя, то улучшится память, и мозг будет работать намного лучше.
Однако, если человек поздно ложится спать, то организм не успевает восстановиться, и могут возникать проблемы, а именно:
- Ожирение. При недосыпе нарушается выработка гормонов, которые отвечают за ощущение сытости. Организм будет испытывать сильный голод, а процесс поглощения пищи превратится в переедание.
- Активность. Если организм человека не будет отдыхать нормально, то активность на следующий день будет минимальна. И наоборот, чем больше организм успевает отдохнуть, тем активнее и продуктивнее пройдет следующий день.
- Эмоциональное состояние. Люди, которые ложатся поздно, чаще находятся в депрессии. Если вам снятся ужасы - попробуйте лечь пораньше спать, потому что, когда человек не отдыхает, растет уровень гормона стресса.
- Болезни. Истощенный организм очень чувствителен к болезнетворным бактериям. Ложась спать вовремя, вы укрепляете иммунитет. Люди, которые ложатся слишком поздно, имеют больше шансов заболеть диабетом, чем те, кто спит достаточное количество часов.
- Здоровая кожа. Сон способствует восстановлению клеток кожи. Поэтому люди, которые мало спят, обычно имеют тусклый цвет лица.
Ранее мы писали о том, почему нельзя спать с кошкой в постели. Также сообщалось, почему опасно спать в носках.
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