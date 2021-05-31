Недосыпание существенно влияет на состояние человека и ослабляет организм. В результате серьезно страдает иммунная система, которая считается ее главным защитным барьером.

В свою очередь, из-за ослабления иммунной системы вероятность развития опасных заболеваний увеличивается, сообщает u-news.com.ua.

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Отмечается, что если дефицит сна длится более года, то риск несчастных случаев сильно увеличивается. На это указывают исследования ученых.

Дело в том, что работоспособность, внимание к деталям и другие инстинкты притупляются и снижают активность. Поэтому человек становится медленным.

Врачи считают, что регулярный недостаток сна может стать причиной преждевременной смерти, поскольку в несколько раз увеличивает вероятность возникновения сахарного диабета, гипертонии и других опасных для жизни заболеваний.

Ранее мы писали о том, сколько должен спать человек. Также сообщалось, почему крайне важно спать в полной темноте.

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