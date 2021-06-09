Сервисные центры Министерства внутренних дел упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки. Соответствующее постановление Кабинета министров накануне вступило в силу. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Сообщается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют авто и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам.

Принятые изменения предусматривают возможность переселенцам без зарегистрированного основного места жительства получать в сервисных центрах МВД следующие услуги:

сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;

обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;

регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

В таком случае к пакету документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дія".

Ранее сообщалось, что украинские водители смогут обменивать права в Великобритании.