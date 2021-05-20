Гражданин Украины по переезду в Великобританию может обменять документ/ фото: Авто Информатор

На территории Великобритании украинские водители смогут получать права без сдачи экзаменов. В ближайшем времени Украина введет аналогичные условия для британских водителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Украина включена в перечень так называемых "определенных стран", согласно акту "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021", который вступил в силу с 20 мая 2021 года.

Сегодня вступает в силу документ "The Driving Licences Order 2021", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов. В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине.

Отмечается, что в случае переезда гражданина Украины в Великобританию, в течении 12 месяцев ему разрешается управлять транспортным средством по украинским правам, после чего они должны быть обеняны на британский образец документов.

Читайте также, обменять водительские права теперь можно прямо в паспортном сервисе. Новой услугой могут воспользоваться те, кто потерял, испортил или просто хочет обновить изображение на документе, часто права обновляют и из-за изношенности документа.

Кроме того, водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Теперь водители смогут показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования полицейскому для удостоверения своей личности и права на управление авто.

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