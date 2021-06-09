В Україні щороку збільшується кількість передчасно народжених дітей. Торік з'явилися на світ понад 22 тисячі поспішайок.

Однак медики нині "виходжують" навіть кількасотграмових маляток. Останніми роками допомога таким дітям стала візитівкою чернівецьких лікарів. Більше розкаже Іван Сірецький.

Ось такі малесенькі речі були у нашого Ваньки у місяць.

Син Яни народився з вагою 650 грамів та 35 сантиметрів на зріст. Те, що хлопчик з'явився на цей світ, - чудо. Медики одного із пологових будинків Чернівців умовляли жінку перервати вагітність. Адже на двадцять третьому тижні дитина зупинилася у розвитку.

Яна Філюшко, мати передчасно народженої дитини:

Один відсоток, що дитина буде жити, тобто ми чекали найгіршого.

Та батьки вірили у краще і звернулися до перинатального центру. Малюк народився на тридцятому тижні вагітності. Місяць лікарі боролися за його життя. Відтоді минув майже рік. І хлопчик нічим не відрізняється від інших дітей.

Яна Філюшко, мати передчасно народженої дитини:

Він у нас сидить от з іграшками грається, в ходунках бігає, "мама", "баба", інколи "тата», тобто він вже розмовляє.

Другий батько Іванка та й сотень інших дітей - реаніматолог Денис Колюбакін. Уже 15 років він рятує життя новонароджених. І каже: найцінніше в його роботі - момент виписки і зустрічі з пацієнтами.

Денис Колюбакін, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр"

На велосипеде в парке где-то, знаете, как приятно, там: "Доктор, привет!". Какая-то маленькая шпунька тебе махает ручкой, с косичками, с шоколадкой во рту - вот это и есть приятный момент. Ради этого стоит жить и стоит трудиться.

Порятунок недоношених діток - робота великої команди неонатологів, акушерів та медсестер. Перші реанімаційні заходи проводять відразу в пологовому залі.

Інна Стрижиборода, завідувач відділення неонатального догляду КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр":

Для дитини важливо, коли вона народжується, саме такої - щоб ми змогли зберегти тепловий ланцюжок. Тому такі дітки поміщаються в спеціальний такий контейнер, де подальші всі маніпуляції, реанімаційні заходи.

Потім у кювезі, або інкубаторі для новонароджених, дитину транспортують до реанімації. А після стабілізації стану від неї практично не відходять медсестри.

Христина Арделян, старша медсестра відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр":

Всі маніпуляції, годування, введення антибіотиків, все інше. Лікарі - це буквально огляд та спостереження, і то, коли дівчата бачать якісь нюанси, вони кличуть лікаря.

Чернівецький перинатальний центр один з перших в Україні, де дозволили родичам знаходитися у реанімації. Тут переконані: контакт дитини з матір'ю - лікує. Тож дають жінкам хоча б потримати своїх крихіток. Як-от цього хлопчика, який народився на 26 тижні вагітності з вагою 900 грамів.

Аліса, мати передчасно народженої дитини:

У нього завжди дуже хороші показники, коли він лежить на мені. Так лікарі говорять.

Додому ж малюків виписують, коли вони можуть їсти без допомоги медиків та важать щонайменше два з половиною кілограми.