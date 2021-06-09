Украинцы попадут в страну только со справкой о вакцинации/ фото: iz.ru

Руководство Франции приняло решение об открытии границ для посещения страны туристами. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

В настоящее время во Франции разделили другие страны на три основных группы - красную, оранжевую и зеленую. Каждый цвет соответствует эпидемической обстановке в конкретном государстве. В частности, Украина попала в "оранжевую" зону. Таким образом граждане смогут въезжать в страну только со справкой о прохождении иммунизации сертифицированной вакциной. При этом путешественники из "оранжевых" стран, которые не получили прививку смогут попасть во Францию только по крайне уважительным причинам.

Отмечается, что вакцинированных туристов из оранжевой страны при посадке на самолет требуется представить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Известно, что все ограничения были сняты для граждан ЕС, а также Австралии, Южной Кореи, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии и Сингапура.

Читайте также, правительство Албании приняло решение отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов. В частности, для посещения страны теперь не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что власти решили ослабить карантинные ограничения для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса. В настоящее время путешественники, которые приезжают в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили две дозы вакцины.

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