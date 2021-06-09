В ходе массовой иммунизации от коронавруса на территории КНР вакцинировали 800 миллионов человек. При этом эпидемиологи утверждают, что к концу 2021 года либо же к средине следующего пройдет иммунизация 70-80% населения страны. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравохранения Китая.

Таким образом по состоянию на 8 июня в 31 админединице страны прошла иммунизация 808,962 миллионов жителей. Также массовая вакцинация населения началась 15 декабря 2020 года. При этом на конец февраля были распределены вакцины среди более 54 миллионов жителей.

Отмечается, что до 1 апреля было привито 126, 6 миллионов граждан, а к 1 мая - 270,41 миллионов, а уже к 1 июня - 681,9 миллионов. Ранее китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что в планы до июня 2021 года входит прививка 560 миллионов граждан из более 1,4 миллиардов.

Читайте также, Китай первым в мире одобрил экстренное использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от трех лет. Компания Sinovac завершила испытания вакцины на ранних стадиях у детей и подростков, результаты которых будут опубликованы в скором времени.

Кроме того, компания Pfizer начнет крупнейшее исследование вакцины от коронавирусной инфекции для иммунизации детей до 12 лет. Выбрана доза в 10 микрограммов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для младенцев в возрастной группе от 6 месяцев до пяти лет.

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