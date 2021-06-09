Под Харьковом пьяный автоугонщик застрял в грязи (видео) [ Редактировать ]
В городе Купянск Харьковской области 18-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать автомобиль ВАЗ-2103, однако далеко уехать ему не удалось, поскольку транспорт намертво застрял в грязи. Об инциденте сообщает пресс-служба полиции региона.
Правоохранители получили звонок с заявлением об угоне транспорта от хозяина. автомобиль был припаркован в одном из микрорайонов города.
6 июня в 11:35 в дежурную службу Купянского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя города. Заявитель сообщил об исчезновении своего автомобиля ВАЗ-2103, который был припаркован у одного из домов в микрорайоне Юбилейный.
Отмечается, что в течение нескольких часов полицейские смогли вычислить злоумышленника вместе с машиной. Правоохранители проверили мужчину на драгере и выяснилось, что в крови мужчины находится алкоголь. В настоящее время фигуранту избирают меру пресечения.
Фото: Нацполиция
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Кроме того, в Сарненском районе Ривенской области между селами Водовороты и Алексеевка парень угнал мамин автомобиль, чтобы покатать девочек. За рулем автомобиля Renault Duster находился 15-летний житель села Водовороты, парнишка не справился с управлением, и машина на скорости вылетела с дороги в кювет.
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