В городе Купянск Харьковской области 18-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать автомобиль ВАЗ-2103, однако далеко уехать ему не удалось, поскольку транспорт намертво застрял в грязи. Об инциденте сообщает пресс-служба полиции региона.

Правоохранители получили звонок с заявлением об угоне транспорта от хозяина. автомобиль был припаркован в одном из микрорайонов города.

6 июня в 11:35 в дежурную службу Купянского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя города. Заявитель сообщил об исчезновении своего автомобиля ВАЗ-2103, который был припаркован у одного из домов в микрорайоне Юбилейный.

Отмечается, что в течение нескольких часов полицейские смогли вычислить злоумышленника вместе с машиной. Правоохранители проверили мужчину на драгере и выяснилось, что в крови мужчины находится алкоголь. В настоящее время фигуранту избирают меру пресечения.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Сарненском районе Ривенской области между селами Водовороты и Алексеевка парень угнал мамин автомобиль, чтобы покатать девочек. За рулем автомобиля Renault Duster находился 15-летний житель села Водовороты, парнишка не справился с управлением, и машина на скорости вылетела с дороги в кювет.

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