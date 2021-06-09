Тарифы на коммуналку: как изменились цены за год [ Редактировать ]
За май 2021 года средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, тарифы:
- на содержание и ремонт жилья за май выросли на 0,9% (за год - на 6,7%),
- на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,0%),
- на канализацию - не изменились (за год - выросли на 17,5%),
- на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 2,6%),
- на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%),
- на природный газ выросли на 14,6% (за год - выросли на 161,6%),
- на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 4,8%).
Ранее мы писали о том, что в столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Цена за поездку в киевском общественном транспорте гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен, в настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В мае 2021 года по сравнению с апрелем потребительские цены в Украине выросли на 1,3%
Якими будуть цифри на українських заправках та як на вартість пального впливають рішення Уряду?
Як на вартість пального впливають рішення Уряду?
Як через чвари чиновників та комунальників мільйони українців цього літа можуть залишитися без гарячої води, а восени без теплих батарей?
Чи справді Білорусь припинить імпорт свого пального в Україну і якими будуть економічні ускладнення та загострення українсько-білоруських відносин?