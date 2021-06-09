За май 2021 года средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, тарифы:

на содержание и ремонт жилья за май выросли на 0,9% (за год - на 6,7%),

на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,0%),

на канализацию - не изменились (за год - выросли на 17,5%),

на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 2,6%),

на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%),

на природный газ выросли на 14,6% (за год - выросли на 161,6%),

на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 4,8%).

Ранее мы писали о том, что в столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Цена за поездку в киевском общественном транспорте гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен, в настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.

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