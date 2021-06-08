Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру со сборной Кипра, которая 7 июня состоялась в Харькове.

Наша национальная сборная разгромила гостей со счетом 4:0. Первые два гола забили Ярмоленко и Зинченко с пенальти. Третий мяч на свой счет записал Яремчук, который завершил многоходовую комбинацию, а Ярмоленко, благодаря рикошету оформил дубль, сделал счет разгромным.

Наставник украинской сборной Андрей Шевченко считает, что команда была свежее на игре против Кипра, чем в предыдущих товарищеских матчах.

Мы постоянно держали мяч, создавали моменты... Команда сегодня выглядела лучше, поскольку была свежее, это видно невооруженным глазом.

Шевченко отметил, что эйфории от победы нет, поскольку матч с Кипром рассматривался как подготовка к финальной части Евро-2020.

У нас никакой эйфории нет и не могло быть. Мы прошли три фазы подготовки. Видно, что ребята выходят из-под нагрузок. То, что мы выиграем, - всегда положительно. Хороший футбол - тоже. Но эйфории не должно быть. Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части. Там будут совсем другие команды, другие игры.

Главный тренер отметил кадровые проблемы в сборной перед Чемпионатом Европы.

К сожалению, Тымчик никак не может набрать форму. Он тренируется, но у него есть небольшая проблема. Я знаю, что он переживает. Это касается и Цыганкова. Это два игрока, на которых мы рассчитываем. Надеюсь, что они поправятся, в хорошей форме подойдут к тем играм, когда они будут необходимы, и помогут нам. Пока они (тымчик и Цыганков - ред.) освобождены от тренировочного процесса, лечатся. Надеемся, что в ближайшее время они будут тренироваться.

Новая форма сборной Украины Андрею Шевченко понравилась, а бурная реакция на нее в России его не интересует.

Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге. Россия перед жеребьевкой была разведена с Украиной, а матчи группового этапа с участием украинской сборной не будут проходить в Петербурге.

13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 сборная Нидерландов в Амстердаме примет команду Украины. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

Как сообщали "Подробности", 1 июня тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на чемпионат Европы. Андрей Шевченко выбрал 26 футболистов, которые будут представлять нашу страну на турнире.