Google объявили о прокладке нового подводного интернет-кабеля по дну океана, который свяжет два континента между собой – Северную и Южную Америку. Кабель под названием Firmina протянут от восточного побережья США к Лас-Тонинас (Аргентина) с ответвлениями в Прайя-Гранде (Бразилия) и Пунта-дель-Эсте (Уругвай).

После завершения Firmina будет самым длинным в мире, который сможет работать лишь от одного источника питания на одном конце. Бикаш Колей, вице-президент Google Cloud по глобальным сетям, назвал этот проект "самым надежным проводным интернет-соединением".

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В чем секрет бесперебойности работы такого длинного кабеля с одним источником питания, ведь сигнал с расстоянием должен затухать? Колей объяснил, что на кабель будет подаваться напряжение на 20% выше, чем на другие похожие кабели.

Схема прокладки интернет-кабеля "Фермина"

Кабель Firmina будет состоять из 12 оптоволоконных пар, способных безопасно и передавать трафик между Северной и Южной Америкой, что позволит пользователям очень быстро получить доступ к различным продуктам Google, таким как YouTube и Gmail поисковой системе.

"Фирмина" разрабатывается и изготавливается компанией SubCom в своем кампусе в Ньюингтоне, штат Нью-Хэмпшир. Основной монтаж состоится летом 2022 года. Если все пойдет по плану, новый интернет-канал по дну Атлантического океана заработает в полную силу к концу 2023 года.

Google выбрал такое название в честь Марии Фирмина дос Рейс (1825-1917), бразильской аболиционистки (движение за отмену рабства и освобождение рабов) и автора, которого некоторые считают первым романистом страны.

"С помощью этой передачи мы будем очень рады привлечь внимание к ее новаторской работе и духу", - резюмировал Бикаш Колей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как британцы разогнали интернет до рекордной скорости. Также ранее планировалось, что Facebook и Google проложат по дну океана интернет-кабель в Китай.