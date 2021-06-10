Временно и с нарушениями закона назначенное почти полгода назад руководство "Одесского морского торгового порта" продолжает бездумно банкротить предприятие, ведя нерыночную тарифную политику на свои услуги в угоду личным интересам временных ставленников Криклия.

Решения о манипуляции тарифами принимает и.о. директора ГП Александр Гармаш, а подписывают некий Швец и руководитель портофлота Сергей Бакало.

Ранее Одесский порт таким же образом пытался обанкротить Игорь Ткачук, который возглавлял ГП до октября 2019 года. В результате действий Ткачука предприятие получило убыток в 180 млн. грн. После увольнения неэффективного менеджера ГБР, СБУ и другие правоохранительные органы начали расследовать многочисленные нарушения в порту. Из-за этого многие иностранные фирмы отказались сотрудничать с ГП.

Пришедший на смену Ткачуку Алексей Мясковский смог в короткие сроки нормализовать ситуацию, устранить коррупционные схемы и необоснованно заниженные тарифы. Уже по итогу 2020 года Одесский порт под его руководством показал 66 млн. грн. прибыли. Впрочем, после такого успеха Мясковского по непрозрачной и незаконной процедуре отстранил от должности уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий. Якобы только на время проверки, которая, однако длится уже почти полгода.

Вместо добившегося прибыльности предприятия Мясковского Криклий назначил Александра Гармаша, а ему в помощь поставили нового заместителя директора ОМТП по безопасности Дениса Лутия, приезжающего на государственную работу на машине за 300 тыс долларов. Задачей последнего являлось возвращение в Одесский порт т.н. "буксирных" схем, в результате которых порт терял выручку. Эту задачу Лутий выполняет совместно с заместителем руководителя АМПУ и экс-сотрудником СБУ Алексеем Кошиным.

Такие действия временного руководства не могли не сказаться на финансовых показателях Одесского порта. За первые 6 месяцев текущего года предприятие получило 9 млн. грн. убытка. Хотя за аналогичный период 2020 года при незаконно отстраненном Мясковском имело около 30 миллионов гривен прибыли.

Недавно правоохранители снова провели обыски на предприятии. Таким образом, непоследовательная политика и необдуманные решения временного руководства Одесского порта снова ставят под угрозу прибыльность порта, рынок буксирных перевоз и сотрудничество предприятия с иностранным бизнесом в принципе.