Пытались покончить с собой: на киевском мосту спасли самоубийц [ Редактировать ]
В столице на Южном мосту сотрудники полиции спасли от рокового решения двух мужчин, которые намеревались совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители получили заявление о том, что один из мужчин стоит на перилах переправы и угрожает покончить жизнь самоубийством, прыгнув в Днепр. На место происшествия приехал экипаж сотрудников полиции.
По спецлинии 102 в столичную полицию от прохожего поступило сообщение о том, что на Южном мосту за перилами стоит неизвестный и угрожает прыгнуть в реку Днепр. На место немедленно прибыли экипаж в составе трех сотрудников полка полиции особого назначения №1, сотрудники речной полиции и ГСЧС.
Отмечается, что патрульные, прибыв на место, сняли с перил моста одного человека, после чего, благодаря скоординированным действиям со спасателями, вытащили из воды другого мужчину.
Ранее мы писали, что 7-летний парень с Тлумача, который учится в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее, сорвался с конструкций железнодорожного моста в Хриплине. При падении парень задел линию электропередач, получив еще и поражение током.
Кроме того, в Киеве мужчина прыгнул с путепровода возле станции метро "Дорогожичи" вниз. Место происшествия оперативно прибыли врачи скорой помощи и экипаж патрульной полиции, мужчину госпитализировали с серьезными травмами.
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