Родители в панике: школу в Черкассах накрыла загадочная волна смертей [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черкассах при невыясненных обстоятельствах умерла 14-летняя ученица 8 класса общеобразовательной школы №2. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.
"Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации", - заявила заместитель городского головы Марина Гаркава.
По данным местного издания "Вичерпно", трагедия произошла в четверг, 10 июня, не на территории школы. Обстоятельства смерти девочки устанавливают следователи. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.
Издание напоминает, что 27 мая повесился ученик 9-го класса этой же школы. Самоубийство он совершил дома.
Напомним, что 19 апреля ученик 9 класса черкасского лицея во время тренировки по стрельбе получил пулю в голову. Это произошло, когда инструктор-преподаватель вышел из тира. Парень месяц находился в Черкасской областной детской больнице. Ему сделали операцию, достав пулю из головы, но 19 мая он умер.
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