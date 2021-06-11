Чем чреваты проблемы со сном [ Редактировать ]
Предварительные результаты исследования более 700 тыс. пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) показывают, что у людей с нарушением сна был повышенный риск развития деменции.
Результаты показывают, что за средний период наблюдения более четырех лет у пациентов с ЧМТ с диагностированным нарушением сна вероятность развития деменции была на 25% выше. При этом для женщин и мужчин статистически значимой разницы не было.
Ретроспективное исследование охватывало когорту всех взрослых пациентов, у которых не было деменции при поступлении в отделение неотложной помощи с ЧМТ в период с мая 2003 г. по апрель 2013 г. За средний период наблюдения 52 месяца у 32 тыс. пациентов, или 4,6%, развилось слабоумие.
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