С 15 июня из "красного" списка также исключат Турцию и Эфиопию/ фото: Avianews

Правительство Государства Израиль приняло решение исключить Украину из списка стран, куда были запрещены поездки во время пандемии. Нововведение вступит в силу с 15 июня 2021 года.

Судьбоносное заседание прошло 11 июня. На нем было одобрено продление действующих на данный момент правил выезда из страны до 27 июня текущего года. Помимо Украины с 15 июня из "красного" списка также исключат Турцию и Эфиопию

Отмечается, что в перечне все еще остается Россия, в которой уровень распространения коронавирусной инфекции в течение последних дней резко увеличился.

Читайте также, министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн заявила, что страна с 1 июля 2021 года решила открыться для индивидуального туризма. Въезд будет разрешен туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, или же переболевшим COVID-19.

Кроме того, на территории Государства Израиль началась кампания по иммунизации детей, возрастом от 12 до 16 лет. Подростки получат только одну дозу вакцины, при этом запись на получение прививки является исключительно добровольной.

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