Влиятельное и знаменитое на весь мир еженедельное печатное издание Time выпустило очередной номер своего журнала. Особенностью свежего выпуска будет его титульная страница с изображением президента США Джо Байдена, в очках которого отражается Владимир Путин.

Анонс нового выпуска был проанонсирован в Twitter. "Байден против Путина", — говорится в подписи к публикации.

Свежий выпуск Time посвящен грядущему саммиту в Женеве, где встретятся два мировых лидера. Очки тоже были взяты не спроста - в них президент США часто появляется на различных мероприятиях.

Также на обложке можно рассмотреть несколько статей свежего выпуска. Заголовки говоря о том, что журнале будут рассматриваться взаимоотношения России и США, и тому, и как Байден, вероятно, будет проводить переговоры с президентом РФ.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Путин рассказал, о чем поговорит с Байденом. Однако Путин не ожидает "ничего прорывного" от встречи с Байденом.