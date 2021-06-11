На обложке Time в очках Байдена отразили Путина (фото) [ Редактировать ]
Источник: MSN
Влиятельное и знаменитое на весь мир еженедельное печатное издание Time выпустило очередной номер своего журнала. Особенностью свежего выпуска будет его титульная страница с изображением президента США Джо Байдена, в очках которого отражается Владимир Путин.
Анонс нового выпуска был проанонсирован в Twitter. "Байден против Путина", — говорится в подписи к публикации.
Свежий выпуск Time посвящен грядущему саммиту в Женеве, где встретятся два мировых лидера. Очки тоже были взяты не спроста - в них президент США часто появляется на различных мероприятиях.
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
Также на обложке можно рассмотреть несколько статей свежего выпуска. Заголовки говоря о том, что журнале будут рассматриваться взаимоотношения России и США, и тому, и как Байден, вероятно, будет проводить переговоры с президентом РФ.
Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Путин рассказал, о чем поговорит с Байденом. Однако Путин не ожидает "ничего прорывного" от встречи с Байденом.
по теме
Вони зустрінуться: CNN назвала дату особистих переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна
Президент США Джо Байден зробив заяви одразу після приземлення на одному з військових летовищ у Великій Британії
Водночас додав на саміті говоритимуть і про можливості спільного зміцнення міжнародної безпеки. Нагадаю, зустріч двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві
Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Путіна відбудеться 15-16 червня у Женеві
Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. До этого в Великобритании американский президент примет участие в саммите G7, после чего отправится в Бельгию на саммиты НАТО и США-ЕС. Это его первое зарубежное турне на посту главы государства