45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также господин Трамп попросил передать российскому президенту наилучшие пожелания. Об этом говорится в заявлении экс-президента, сообщают "РИА Новости".

Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания.

Дональд Трамп зачастую называет Байдена "сонным Джо".

Напомним, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. До этого в Великобритании американский президент примет участие в саммите G7, после чего отправится в Бельгию на саммиты НАТО и США-ЕС. Это его первое зарубежное турне на посту главы государства.

Дональда Трампа в США подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

Ранее "Подробности" писали о темах, которые Путин намерен обсудить с Байденом.