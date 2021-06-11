Трамп призвал Байдена не уснуть на встрече с Путиным [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также господин Трамп попросил передать российскому президенту наилучшие пожелания. Об этом говорится в заявлении экс-президента, сообщают "РИА Новости".
Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания.
Дональд Трамп зачастую называет Байдена "сонным Джо".
Напомним, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. До этого в Великобритании американский президент примет участие в саммите G7, после чего отправится в Бельгию на саммиты НАТО и США-ЕС. Это его первое зарубежное турне на посту главы государства.
Дональда Трампа в США подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.
Ранее "Подробности" писали о темах, которые Путин намерен обсудить с Байденом.
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Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве. Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что главы государства обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки
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