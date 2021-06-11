Руководство Италии приняло решение об остановке вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, граждан младше 60 лет. Об этом сообщил представитель итальянского научно-технический комитета, занимающийся выработкой рекомендаций правительству, Франко Локателли.

По его словам, такое решение приняли в связи с тем, что вторая доза будет вводится другим типом препаратов. Ситуация связана с тем, что польза и риск от иммунизации этим препаратом являются несоизмеримыми параметрами.

Учитывая изменение эпидемической ситуации и соотношения пользы и рисков, комитет рекомендует вакцину AstraZeneca людям исключительно старше 60 лет при первой инъекции.

Отмечается, что никаких данных о негативном эффекте при комбинировании препаратов разных типов нет. Известно, что Европейское агенство по лекарственным средствам заявило о заболевании вакцинированных синдромом повышенной проницаемости.

Читайте также, регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил, что вторую дозу вакцины против COVID-19 от AstraZeneca нельзя делать тем, у кого возникли тромбы и людям с низким уровнем тромбоцитов. EMA рассматривает случаи тромбоза в животе и мозге с марта.

Кроме того, Европейский Союз отказывается от закупки вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. В частности, ЕС не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года. Решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю.

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