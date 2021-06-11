На месте бывшей исправительной колонии во Львове, которую купила компания SoftServe, будет построен кампус, где будут развивать таланты города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

На месте колонии создадут квартал, где хотят собрать таланты и создать условия для их развития. Там также планируют построить садик, спортивную инфраструктуру и создать рабочие места.

Идея создания такого квартала, где можно собрать таланты и иметь все условия для развития этих талантов в городе, иметь футуристические офисы, учебные заведения. Мы такую возможность рассматривали еще раньше, но, надеюсь, теперь наличие участка позволит нам ускорить этот проект.

Отмечается, что для того, чтобы реализовать столь амбициозный проект, будет проведен конкурс архитекторов. Известно, что компания SoftServe работает в сфере IT-технологий.

Ранее мы писали, что в Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. В торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "большой распродажи тюрем".

Кроме того, в Украине запускается спецпроект в рамках приватизации - на торги выставят имущество бывших тюрем, которые сейчас находятся на этапе консервации. Первым с молотка пустят Ирпенский исправительный центр №132, где раньше содержались заключенные.

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