Не прочхати літо. Щороку десятки тисяч українців страждають від пилку в повітрі. Сезонні алергії зараз у самому розпалі. Як уберегтися від хвороби? На що варто звернути увагу? І чи шкідливий пух тополі? - у лікарів розпитав Олександр Васильченко.

Вже понад десять років киянка Леся страждає на алергію. Каже, тривалий час навіть не могла зрозуміти що з нею відбувається. Симптоми схожі на звичайну простуду то раптово з'являлися, то раптово зникали.

Леся Карпенко, жителька Києва:

Це нежить, в першу чергу, постійне чехання, котрим я зараз лякаю людей в період коронавірусу, свербіж у горлі і чешуться очі. Вони червоні такі і дещо припухщі.

Та згодом дівчина зрозуміла - усьому виною сезонність.

Леся Карпенко, жителька Києва:

По моїм спостереженням, то в період цвітіння акації, але це лише мої здогадки.

Сезонна алергія ділиться на три періоди, роз'яснюють фахівці. Починається з настанням весни і закінчується пізньої осені. Весь цей час у повітрі літає пилок різних трав і дерев. Саме він і провокує небажані реакції.

Лариса Коробка, медична радниця мережі медичних лабораторій:

Яркими аллергенами является пыльца луговых трав или трав раннего цветения. Это мятлик овсянница, душица, колосок душистый, тимофеевка. Это самые злостные провокаторы тех симптомов, которые называют хроническим ренитом.

А саме зараз, в червні, дошкуляє алергікам пух тополі.

Олена Бачинська, лікарка-алерголог:

Вот этот пух является переносчиком всех других аллергенов которые есть в этот период. А зачастую, так бывает совпадает, что тополиный пух летит когда еще доцветают деревья и уже начали цвести луговые травы. вот в этом году так и получилось.

Якщо ж у вас з'явилися симптоми алергії лікарі радять негайно звернутися до фахівців. І насамперед дізнатися, який саме алерген викликає реакцію.

Раніше для того, щоб визначити чи є у вас алергія і на що вона, потрібно було робити шкіряні проби з алергенами. По-перше, це неприємно, особливо для дітей. А по-друге, може бути вкрай небезпечно через непередбачувану гостру алергічну реакцію. Зараз все набагато простіше. за допомогою ось такого апарату. За зразком вашої крові буквально за лічені хвилини можна визначити чи є у вас алергічні реакції.

Втім тут і методи і підходи різняться. Деякі алергологи запевняють, ефективніше і швидше все таки зробити прік-тест, який на шкірі покаже причини алергії.

Олена Бачинська, лікарка-алерголог:

Зачастую ко мне приходят пациенты со словами - мне уже ничего не помогает. То есть, я там 5-7 лет болею, до этого мы с фармацефтом перебирали различные препараты в аптеке и вот пришел момент. Когда ничего не действует. Для того, чтобы такого не было нужно обратится к алергологу, повести тестированеи. Это прекрасно лечится методом асид/

Ця недуга може бути й успадкованою, застерігають медики. Зараз кожен четвертий житель планети - алергік. І хвороба - молодшає, кажуть медики. За допомогою до українських фахівців щомісяця звертається по кілька тисяч людей.

Лариса Коробка, медична радниця мережі медичних лабораторій:

В семьях, где оба родителя алергики рождаются алергичные дети и таких деток с каждым годом все больше и больше. Это может быть проявением алергии на коже, может быть проявлением алергии со строны желудочного тракта и может быть ответ на контакт с пыльцой

Щоб зменшити вплив алергенів на організм лікарі радять в літній період носити кепки, маски, не відкривати вікна в машині і уникати ранкових прогулянок на вулиці.