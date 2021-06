В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии - одной из самых престижных наград в области журналистики, литературы, музыки и театра. Список лауреатов опубликован на сайте премии.

18-летняя американка Дарнелла Фрейзер, которая запечатлела на видео момент убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовеном, была удостоена специальной журналистской награды в номинации "Особое упоминание". Она начала записывать инцидент на телефон, поскольку "видела напуганного человека, умоляющего о своей жизни". Ее видео стало доказательством в суде против копа-убийцы.

Газета The New York Times получила приз за освещение пандемии коронавируса, которое, по мнению жюри, "заполнило информационный вакуум".

Приз за художественную фотографию получил фотограф информационного агентства Associated Press в Испании Эмилио Моренатти.

Приз за фотографии для новостей разделили 10 фотографов Associated Press за освещение протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.

Газета The Boston Globe получила приз за журналистское расследование. Журналисты издания подняли тему бессилия властей американских штатов бороться с опасными водителями грузовиков и делиться информацией о них с обществом.

Две премии были присуждены за статьи:

Национальная премия за лучший национальный репортаж досталась изданиям The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute за освещение деятельности полицейских подразделений K-9 и использование полицией собак в качестве оружия, в том числе против невинных граждан.

