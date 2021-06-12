В поезде №358 сообщением Рахов-Киев в ночь на субботу, 12 июня, умер 28-летний пассажир. Около 03:00 мужчина упал с верхней полки. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Однако ближе к утру его самочувствие резко ухудшилось.

Проводники вызвали скорую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины.

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"Укрзализныця" сообщает, что полка, с которой упал пассажир, была оснащена ремнями безопасности, но пассажир ими, к сожалению, не воспользовался.

Полиция вместе с железнодорожниками выясняют причины его смерти.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда Константиновка - Киев открыли стрельбу прямо в вагоне.

Напомним, что "Укрзализныця" запустила на море 11 новых поездов: полное расписание на лето.