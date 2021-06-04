"Укрзализныця" расширяет возможности для украинцев добраться до популярных курортных городов Украины. В июне перевозчик запускает 11 новых и дополнительных поездов к морю. Об этом сообщает пресс-служба компании.

со 2 июня - № 269/270 Лисичанск - Одесса. Поезд ходит через день по нечетным числам;

с 3 июня - № 204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ. По нечетным числам. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня;

с 4 июня - № 282/281 Хмельницкий - Геническ;

с 5 июня - № 280/279 Жмеринка - Геническ;

с 5 июня - № 231/232 Ивано-Франковск - Геническ. По нечетным числам. В обратном направлении - по четным числам;

с 10 июня - № 472/471 Днепр - Бердянск. По четным числам, обратно - по нечетным;

с 10 июня - № 552/551 Кривой Рог - Бердянск (через Запорожье). По четным числам, обратно - по нечетным;

с 11 июня - № 261/262 Харьков - Бердянск;

с 11 июня - № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка - Бердянск;

с 15 июня - № 213/214 Сумы - Одесса. По нечетным числам;

с 17 июня - № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. По нечетным числам.

В июле "Укрзализныця" соединит поездами крайние точки страны: назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье (№ 43/44) и Буковину (118/117).

Также национальный железнодорожный оператор восстановил международное сообщение с Евросоюзом. С 1 июня начал курсировать ежедневный поезд Киев - Вена через Будапешт.

Напомним, что в "Укрзализныце" готовят индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Билеты будут дорожать на 2% в месяц.