"Укрзализныця" запустила на море 11 новых поездов: полное расписание на лето [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
"Укрзализныця" расширяет возможности для украинцев добраться до популярных курортных городов Украины. В июне перевозчик запускает 11 новых и дополнительных поездов к морю. Об этом сообщает пресс-служба компании.
- со 2 июня - № 269/270 Лисичанск - Одесса. Поезд ходит через день по нечетным числам;
- с 3 июня - № 204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ. По нечетным числам. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня;
- с 4 июня - № 282/281 Хмельницкий - Геническ;
- с 5 июня - № 280/279 Жмеринка - Геническ;
- с 5 июня - № 231/232 Ивано-Франковск - Геническ. По нечетным числам. В обратном направлении - по четным числам;
- с 10 июня - № 472/471 Днепр - Бердянск. По четным числам, обратно - по нечетным;
- с 10 июня - № 552/551 Кривой Рог - Бердянск (через Запорожье). По четным числам, обратно - по нечетным;
- с 11 июня - № 261/262 Харьков - Бердянск;
- с 11 июня - № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка - Бердянск;
- с 15 июня - № 213/214 Сумы - Одесса. По нечетным числам;
- с 17 июня - № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. По нечетным числам.
В июле "Укрзализныця" соединит поездами крайние точки страны: назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье (№ 43/44) и Буковину (118/117).
Также национальный железнодорожный оператор восстановил международное сообщение с Евросоюзом. С 1 июня начал курсировать ежедневный поезд Киев - Вена через Будапешт.
Напомним, что в "Укрзализныце" готовят индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Билеты будут дорожать на 2% в месяц.
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