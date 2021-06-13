На Евро-2020 разгорелся новый скандал: флаг Украины перепутали с Россией [ Редактировать ]
В Польше телеканал TVP Sport попал в громкий скандал, составляя список трансляций матчей на воскресенье, 13 июня, где Украина превратилась в Россию.
Украина рядом с названием страны вдруг получила флаг России, а Нидерланды неожиданно "одолжили" знамя и перепутали с флагом Бельгии.
Кроме Украины и Нидерландов, ошибки нашлись и в других двух парах игрового дня.
Судя по всему, автор инфографики просто "скрестил" названия участников поединков воскресенья с флагами команд субботы.
Отметим, сегодня, в 22:00 сборная Украины начнет свою первую игру на Евро-2020 на стадионе "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме.
Начало в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначен рефери из Германии Феликс Брых.
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