В Польше телеканал TVP Sport попал в громкий скандал, составляя список трансляций матчей на воскресенье, 13 июня, где Украина превратилась в Россию.

Украина рядом с названием страны вдруг получила флаг России, а Нидерланды неожиданно "одолжили" знамя и перепутали с флагом Бельгии.

Кроме Украины и Нидерландов, ошибки нашлись и в других двух парах игрового дня.

Судя по всему, автор инфографики просто "скрестил" названия участников поединков воскресенья с флагами команд субботы.

Отметим, сегодня, в 22:00 сборная Украины начнет свою первую игру на Евро-2020 на стадионе "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме.

Начало в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначен рефери из Германии Феликс Брых.

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