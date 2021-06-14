Напередодні королева Єлизавета ІІ прийняла подружжя Байденів у Віндзорському замку - в рамках 8-денного європейського турне американського президента. Спочатку Джо Байден обійшов почесну варту, після чого королева запросила гостей на церемонію чаювання.

Байден став 13 президентом США, з яким зустрічається британська королева за час свого правління. Під час зустрічі, зокрема, обговорювали політичні питання різного спектру. Американський президент також зазначив, що Єлизавета нагадала йому його матір.

Джо Байден, Президент США: