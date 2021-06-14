Єлизавета Друга прийняла подружжя Байденів у Віндзорському замку [ Редактировать ]
Напередодні королева Єлизавета ІІ прийняла подружжя Байденів у Віндзорському замку - в рамках 8-денного європейського турне американського президента. Спочатку Джо Байден обійшов почесну варту, після чого королева запросила гостей на церемонію чаювання.
Байден став 13 президентом США, з яким зустрічається британська королева за час свого правління. Під час зустрічі, зокрема, обговорювали політичні питання різного спектру. Американський президент також зазначив, що Єлизавета нагадала йому його матір.
Джо Байден, Президент США:
Королева була надзвичайно люб'язною. Я сподіваюся, що не ображу її, однак вона мені дуже нагадала мою матір. Я сказав Єлизаветі, що хотів би залишитися ще. І щоб, можливо, наше авто трохи зачекало. В будь-якому разі вона була дуже люб'язною.
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