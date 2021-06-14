Президент США Джо Байден собирается обсудить предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным на саммите НАТО "за закрытыми дверями". Об этом сказал помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-брифинге в воскресенье.

"У него (Байдена - ред.) будет возможность поговорить со всеми союзниками о том, о чем он намерен поговорить с Путиным. Он сделает это за закрытыми дверями. Таким образом, они услышат от него о его намерениях в отношении саммита, а он получит известие от них, так что он поедет в Женеву при полной поддержке и солидарности всех наших союзников по НАТО", - заявил Салливан.

По словам помощника президента, Байден планирует также обсудить российскую угрозу с лидерами стран Балтии, с которыми он встретится в кулуарах саммита. Коснуться этой темы Байден сможет и при встрече с турецким президентом Эрдоганом.

Ранее Байден высказался об отношениях России и США.