Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений", погиб в авиакатастрофе неподалеку от Нэшвилла, штат Теннесси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на местные власти.

В субботу, 29 мая, небольшой самолет Cessna C501, который летел из аэропорта в городе Смирна во Флориду, упал в озеро Перси Прист на севере штата.

Погибли семь человек, в том числе 58-летний актер Джозеф Лара и его жена, известный американский диетолог и основатель церкви Remnant Fellowship Church Гвен Шамблин. Пара сыграла свадьбу в 2018 году и жила в городе Брентвуд, штат Теннесси.

Джозеф Лара начинал свою карьеру в качестве модели и выступал как кантри-музыкант. В 1989 году он получил роль Короля джунглей в фильме "Тарзане на Манхэттене" телекомпании CBS.

Славу ему принесла роль воспитанного обезьянами человека в телесериале "Тарзан: история приключений" (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000), снятого в ЮАР по мотивам книг Эдгара Райса Берроуза.

Лара также снимался в сериалах "Спасатели Малибу" (Baywatch, 1989-2001) и "Конан" (Conan, 1997-1998).

Он появился в таких фильмах, как "Полночная жара" (Sunset Heat, 1992), "Американский киборг: Стальной воин" (American Cyborg: Steel Warrior, 1993), "Последнее равноденствие" (Final Equinox,1995) и "Исполнитель приговора" (Doomsdayer, 2000).

Напомним, что на прошлой неделе во Флориде потерпел крушение пожарный вертолет Black Hawk. В результате катастрофы погибли 4 человека - сотрудники частной пожарной компании Firehawk.