"Пришло время конкретных решений": Зеленский сделал заявление по НАТО [ Редактировать ]
Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Теперь настало время конкретных решений от Альянса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности - в контексте саммита НАТО. Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства.
"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями", - подчеркнул Зеленский.
Ранее мы писали о том, что Украина меняет тактику по сближению с НАТО. Также сообщалось, что Байден намерен обсудить встречу с Путиным на саммите НАТО.
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