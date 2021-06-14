Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Теперь настало время конкретных решений от Альянса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте также У президента ответили на слова Путина об Украине в НАТО

Отмечается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности - в контексте саммита НАТО. Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями", - подчеркнул Зеленский.

Ранее мы писали о том, что Украина меняет тактику по сближению с НАТО. Также сообщалось, что Байден намерен обсудить встречу с Путиным на саммите НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.